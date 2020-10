L’ambasciatore Osce all’Agi: “In Nagorno-Karabakh si rischia la catastrofe”

AGI – L’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (Osce) è “preoccupata per l’aumento delle vittime civili” nei combattimenti che proseguono in Nagorno-Karabakh, nonostante due accordi di tregua umanitaria e invita le parti in conflitto (Azerbaigian e Armenia che si contendono la regione) ad “adempiere in pieno agli impegni presi, al fine di evitare conseguenze catastrofiche per la regione”.

A parlare, in un’intervista scritta all’AGI, è l’ambasciatore Igli Hasani, rappresentante permanente dell’Albania presso le Organizzazioni internazionali a Vienna e attuale ‘chair’ del Consiglio permanente dell’Osce, di cui l’Albania è presidente di turno. Le sue dichiarazioni arrivano mentre a Washington sono attesi gli incontri dei ministri degli Esteri armeno e azero,

