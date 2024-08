lamborghini-huracán-tecnica,-l’ultima-v10-della-casa-del-toro

640 CV trazione posteriore. 0-100 in 3,2 secondi, 330 km/h

Milano, 26 ago. (askanews) – A 10 anni dal lancio, con quasi 30mila unità vendute e tutta la produzione rimanente allocata, Lamborghini Huracán e il suo V10 aspirato si preparano ad andare in pensione per lasciare posto alla nuova Temerario ibrida plug-in con motore V8 biturbo. Presentata nel marzo 2014 al Salone di Ginevra, la Huracán è il secondo modello della Lamborghini più venduto dopo l’Urus. E’ stata declinata in diverse versioni (Evo, Sto e Spyder) e dal restyling del 2019 è disponibile con la trazione integrale o solo posteriore.

Nel 2022 è stata lanciata l’ultima versione, la Huracan Tecnica che coniuga lifestyle e piacere di guida grazie alla versione più potente del V10 aspirato, che sprigiona 640 CV a 8.500 giri abbinato a un cambio doppia frizione a 7 rapporti, alla trazione posteriore e a un peso a secco di soli 1.379 kg. Le prestazioni sono da pista con uno 0-100 in 3,2 secondi, 0-200 in 9,1 secondi e una velocità massima di 330 km/h. Abbiamo avuto modo di testare una delle ultime Huracán Tecnica prodotte per alcuni giorni su percorsi misti. A impressionare è la versatilità della Tecnica che nonostante l’animo corsaiolo si adatta a un utilizzo quotidiano, anche se bisogna prendere confidenza con la ridotta altezza da terra (c’è un tasto per alzare di alcuni centimetri la parte anteriore per superare dossi e asperità) e con la potentissima frenata. Il V10 aspirato spinge con forza, con un sound che è una poesia e un allungo infinito che arriva fino alla soglia dei 9mila giri. L’handling è perfetto con un bilanciamento dei pesi 40/60. Il prezzo della versione in prova con vari optional in carbonio era di 313mila euro.

Il cuore della Huracán Tecnica è il sistema Ldvi (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), che controlla il comportamento della vettura in tempo reale per ottenere le massime prestazioni. A supporto del pilota ci sono anche lo sterzo diretto, ruote posteriori sterzanti per muoversi agilmente nello stretto, il Performance Traction Control System (P-Tcs) modificato e una configurazione specifica delle sospensioni. Le modalità di guida sono tre (Strada, Sport e Corsa) selezionabili con un manettino sul volante e influiscono sulla gestione dei sistemi di controllo, sulla reattività del cambio e sul sound del motore. In modalità Strada, motore e cambio sono tarati in modo da garantire una guida confortevole, mentre in modalità Sport e Corsa la Huracán svela il suo animo corsaiolo con cambiate rapide e tutta l’intensità del rombo del V10 aspirato, accompagnato da profondi gorgheggi in scalata dei due scarichi esagonali. Altra qualità della Huracán Tecnica è l’impianto frenante con freni carboceramici e una gestione del raffreddamento ispirata all’esperienza racing di Lamborghini. Il risultato è uno spazio di arresto dai 100 km/h di 31,5 metri.

Anche il profilo della vettura la distingue dal resto della famiglia Huracán: con 6,1 cm di lunghezza in più rispetto alla Evo, pur avendo la stessa altezza e larghezza, appare più bassa e più ampia. Le linee sono evidenziate dal motivo frontale a Y che continua sui fianchi fino alle prese d’aria laterali, mentre il tetto è disponibile come opzione in nero o bicolor. Nella parte posteriore spiccano lo spoiler fisso, il cofano in carbonio e i due grandi scarichi esagonali. Nuovo anche lo splitter anteriore. Il risultato è un’efficienza aerodinamica migliorata, con più deportanza e meno resistenza.

La versatilità della Huracán Tecnica si riflette anche negli interni con numerose personalizzazioni disponibili, ma con un look minimal dominato dal carbonio. I sedili sportivi sono regolabili anche in altezza per trovare la giusta posizione alla guida. Il cockpit digitale presenta un ampio arco con i giri motore al centro e la possibilità di selezionare diverse informazioni, come temperature di olio e gomme. Nel tunnel centrale invece è alloggiato lo schermo dell’infotainment con connettività Apple e Android tramite cavo e telecamera posteriore per l’assistenza in fase di parcheggio. Come la versione più estrema Sto a cui si ispira, la Huracan Tecnica offre un sistema di telemetria che registra performance e itinerari poi consultabili sull’app Lamborghini Unica.