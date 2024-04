Lamborghini Sterrato: edizione limitata All-Terrain alla Design Week

Realizzate dal Programma Ad Personam a cui si rivolgono 9 clienti su 10

Milano, 19 apr. (askanews) – Lamborghini sceglie la Milano Design Week per presentare una serie speciale Ad Personam in edizione limitata “All Terrain” di Huracán Sterrato. Le vetture, con livree sviluppate dallo studio Ad Personam di Lamborghini in collaborazione con il Centro Stile, prendono ispirazione da quattro tipologie di terreno su cui la versione vocata all’off-road della Huracan può avventurarsi: neve, sabbia, boschi e deserto.

“La Milano Design Week è un appuntamento al quale non potevamo rinunciare. In quanto brand Made in Italy, il design è uno dei nostri pilastri, insieme alla tecnologia e alle performance. Inoltre Milano come mercato è il più importante che abbiamo in Italia e per questo ci tenevamo a presentare qualcosa di speciale”, ha detto ad Askanews il Ceo di Lamborghini, Stephan Winkelmann.

Il programma Ad personam è molto richiesto dai clienti Lamborghini: 9 auto su 10 vengono personalizzate, con costi pari al 25% del valore della vettura. Per le versioni ancora più esclusive “few off”, invece, il costo è in media pari al doppio del prezzo della vettura, mentre per le “one off” si può arrivare a cifre da capogiro. Del resto si tratta di vere e proprie opere d’arte come la Sterrato e la Revuelto “Opera Unica” dipinte a mano con oltre 400 ore di lavorazione per celebrare i 60 anni del brand.

“Ogni vettura ha tre livelli: gli optional, che fanno parte del processo di acquisto, poi c’è il programma Ad Personam e infine le serie limitate few e one off, pezzi unici per personalizzazione e design che possono arrivare fino a 6 milioni di euro”, ha detto Winkelmann.

Lanciato nel 2013 il programma è in costante crescita grazie anche a un centro di verniciatura dedicato con una gamma di oltre 400 colori e all’aumento costante delle varietà di personalizzazioni possibili, anche per gli interni. Gli interventi di personalizzazione possono richiedere fino a 20 settimane di lavoro con il cliente che viene costantemente aggiornato tramite un’app dedicata. Fra le personalizzazioni più stravaganti, la richiesta di una cliente di riprodurre il colore del proprio smalto preferito e un rivestimento trasparente o clear coat con polvere di diamanti, costato circa 100mila euro.

Le Huracan Sterrato All-Terrain sono state svelate in anteprima mondiale a più di 200 ospiti presso la Segheria di Tanja Solci. Ognuna delle quattro versioni della Sterrato è caratterizzata da una verniciatura mimetica opaca con i colori dei paesaggi da cui traggono ispirazione. Neve riprende le tonalità della tundra; sabbia presenta i toni neutri del deserto e del verde cactus; bosco evoca gli alberi e le foglie dei sentieri forestali, mentre la terra ricorda il terreno e le sabbie della brughiera. Temi che sono ripresi anche in alcuni dettagli degli interni.

Le vetture sono già state vendute a clienti selezionati nelle tre principali aree commerciali di Stati Uniti e America Latina (Ala), Europa, Medio Oriente e Africa (Emea), Asia Pacifico e Australia (Apac) nell’ambito di un volume di produzione totale di 1.499 unità. Le consegne sono iniziate nel 2023.

Il motore V10 da 5,2 litri della Sterrato eroga una potenza di 610 CV e 560 Nm di coppia a 6.500 giri/min, abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale, con differenziale posteriore autobloccante. Quanto alle prestazioni, accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 260 km/h.