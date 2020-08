Interrogato per oltre un’ora, il 45enne Alessandro Pasini, ha rivelato agli inquirenti dove si trova il cadavere dell’amica. Si tratta di una roggia non distante dal luogo in cui è stata trovata carbonizzata l’auto di Sabrina la sera di Ferragosto

