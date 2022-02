L’Amleto di Shakespeare debutta al teatro Tram di Napoli

NAPOLI – Per la prima volta l’Amleto di Shakespeare in scena al teatro Tram di Napoli. Da giovedì 3 febbraio a domenica 13 febbraio la sala di Port’Alba ospiterà il debutto nazionale di “Amleto (o il Gioco del Suo Teatro)”, un adattamento di Giovanni Meola di una delle opere più note del drammaturgo inglese. Primo progetto shakespeariano anche per Virus Teatrali, la compagnia protagonista dello spettacolo, che in passato si era già cimentata con i grandi classici reinterpretando le “Tre sorelle” di Cechov. E anche in questa occasione si assisterà a una rappresentazione dal forte impatto scenico e con una predominanza di presenza femminile. Sul palco a interpretare i personaggi principali dell’Amleto: Solene Bresciani, Vincenzo Coppola e Sara Missaglia.

Ma il legame tra il Teatro Tram e William Shakespeare non si concluderà con lo spettacolo di Giovanni Meola. Venerdì 11 febbraio l’appuntamento è con il workshop “Leggere Amleto” condotto da Gianmarco Cesario e successivamente con lo spettacolo “La risposta di Ofelia” di Viola Di Caprio, in scena dal 3 al 6 marzo.

ORARI SPETTACOLI

Giovedì 3 ore 20.00

Venerdì 4 ore 20.00

Sabato 5 ore 19.00

Domenica 6 ore 18.00

Venerdì 11 ore 21.00

Sabato 12 ore 19.00

Domenica 13 ore 18.00

BIGLIETTI

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

Card 3 spettacoli a scelta: € 27

INFO E PRENOTAZIONE

cell. 342 1785 930

tel. 081 1875 2126

email tram.biglietteria@gmail.com

