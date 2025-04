l’amministrazione-trump-studia-se-licenziare-il-capo-della-fed-powell

Così il direttore del Consiglio economico Kevin Hassett

Roma, 18 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione stanno valutando se licenziare il capo della Federal Reserve Jerome Powell sia un’opzione, ha dichiarato ai giornalisti il direttore del Consiglio economico nazionale Kevin Hassett.”Il presidente e il suo team continueranno a studiare la questione”, ha detto Hassett quando gli è stato chiesto se il suo licenziamento fosse una possibilità, un giorno dopo che Trump si è scagliato contro di lui.Il presidente degli Stati Uniti non ha l’autorità diretta di licenziare i governatori della Federal Reserve, ma Trump potrebbe avviare un lungo processo per cercare di destituire Powell dimostrando che c’è una “causa” per farlo.Ha spesso criticato il presidente della Fed, che aveva originariamente nominato durante il suo primo mandato, accusandolo di fare politica. Powell ha di recente avvertito che le tariffe doganali di Trump avrebbero probabilmente fatto salire i prezzi e limitato la crescita economica, mettendo la Fed nella non invidiabile posizione di dover scegliere tra affrontare l’inflazione e la disoccupazione.