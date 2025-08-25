lunedì, 25 Agosto , 25

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare:...

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare:...

Inter-Torino, oggi i nerazzurri in campo in Serie A – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo nella Serie...

Morta l’attrice spagnola Veronica Echegui. Aveva 42 anni

(Adnkronos) - Il cinema spagnolo perde una delle...
lammy-(uk):-“orripilato”-da-nuovo-attacco-israele-contro-giornalisti-gaza
Lammy (UK): “orripilato” da nuovo attacco Israele contro giornalisti Gaza

Lammy (UK): “orripilato” da nuovo attacco Israele contro giornalisti Gaza

Video NewsLammy (UK): "orripilato" da nuovo attacco Israele contro giornalisti Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

Civili, professionisti sanità e giornalisti devono essere protetti

Londra, 25 ago. (askanews) – Con un post su X, il ministro degli Esteri britannico David Lammy si dice “orripilato” di fronte all’attacco israeliano sull’ospedale Nasser di Gaza City, un raid che ha ucciso oltre venti persone di cui almeno 5 giornalisti. “I civili, i professionisti della sanità e i giornalisti devono essere protetti, serve un cessate il fuoco immediato” scrive Lammy, che in luglio alla Camera dei Comuni aveva parlato di una “litania di orrori” inflitti dall’esercito israeliano alla popolazione palestinese, aggiungendo che il governo israeliano deve dare delle risposte. Non c’è soluzione militare, aveva detto allora, solo i negoziati libereranno gli ostaggi israeliani e ulteriori spargimenti di sangue non serviranno a nulla, Hamas e Israele devono subito accordarsi per un cessate il fuoco.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.