“L’amore dietro ogni cosa”, da discolibro a lungometraggio per grande schermo

Roma, 9 gen. (askanews) – Un libro, uno spettacolo di teatro, primo disco al mondo ad essere concepito da un’opera letteraria, ed ora anche un film, “L’amore dietro ogni cosa” (2016, Edizioni DrawUp) dell’irriverente scrittore e giornalista Simone Di Matteo approderà nei prossimi mesi sul grande schermo. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex viaggiatore di Pechino Express sul palco della XI edizione del premio europeo ST. Oscar Della Moda, nel corso del quale gli è stata una statuetta in oro in segno di riconoscimento per l’imponente iniziativa artistico-culturale che ruota intorno alla sua raccolta antologica di racconti.

Avvenuta lo scorso 18 dicembre, nella splendida cornice del Teatro Tuscany Hall di Firenze, la manifestazione ha visto una giuria tecnica, presieduta dal direttore artistico della serata Steven G. Torrisi e da Alviero Martini in qualità di Presidente onorario, premiare la realizzazione di un’operazione mai tentata prima e per il pregio che questa aggiunge alla musica: nessun album era mai stato concepito da un testo letterario e “L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo” (2022, New Music Group) costituisce un primato in assoluto nella Storia essendo integralmente tratto dall’omonima opera di Di Matteo.

“Un riconoscimento che sono onorato e grato di ricevere – ha dichiarato al momento della consegna del premio avvenuta da parte di Tina Cipollari e dell’attore protagonista dei videoclip dei singoli estratti dal concept album, Andrea Candeo -. Un po’ come il più prezioso regalo di Natale che potessi mai aspettarmi, perciò voglio dedicarlo a chi, credendoci, ha reso possibile tutto questo. […] Tornare a parlare e a cantare d’amore, specialmente in un periodo come quello che stiamo attraversando, è l’unica cosa che mi dà speranza per il futuro. E parlando di futuro, presto “L’amore dietro ogni cosa” approderà anche sul grande schermo, io e tutti i protagonisti coinvolti sin dall’inizio nel progetto abbiamo già cominciato a lavorarci. Sono certo che la pellicola che ne verrà fuori piacerà al pubblico, soprattutto perché prenderà spunto da quello che è stato lo spettacolo che abbiamo portato in scena a teatro”.

“L’amore dietro ogni cosa”, dunque, è in continua evoluzione e, nel tempo, ha assunto diverse forme. Pubblicato per la prima volta nel 2016 come antologia, nel 2018 è divenuto una drammaturgia per la regia di Guido Del Vento selezionata, poi, al Roma Fringe Festival 2019. Quest’anno, per l’etichetta New Music Group, è divenuto un disco musicale, disponibile dallo scorso 25 novembre in due formati: uno digitale, reperibile sulle piattaforme di streaming e negli store online, e uno fisico, in vendita in limited-edition sul sito ufficiale www.lamoredietroognicosa.it. E infine, in un futuro non troppo lontano, stando alle rivelazioni di Di Matteo, arriverà al cinema nelle vesti di un lungometraggio d’autore che ripercorrerà sullo schermo i sentieri dell’amore e della libertà tracciati dalla penna dell’autore all’interno del testo originario.

