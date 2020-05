Lamorgese: “Aiuti rapidi o c’è il rischio che la responsabilità si trasformi in rabbia” 

“I giovani hanno ritenuto che fosse tutto superato, non è così, gli lancio un messaggio: se dovesse ritornare questa epidemia sarebbe un fallimento per noi come Paese. Lo possiamo evitare controllando i nostri comportamenti in questi giorni. Mi raccomando, soprattutto, ai giovani, a non avere comportamenti irresponsabili perché altrimenti ne va anche della nostra economia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervistata a ‘Che tempo che fa’ su Rai 2.

“Gli italiani in questo periodo – ha aggiunto – hanno avuto un comportamento responsabile, hanno seguito tutte le prescrizioni che il governo ha dato. I controlli sono stati moltissimi ed hanno dato un riscontro positivo”.

