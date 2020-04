Lamorgese apre alla sanatoria dei migranti: “Ma non sarà per tutti”

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, apre alla sanatoria per i migranti. “Si tratta di una questione della quale stiamo parlando tra ministeri – ha detto la titolare del Viminale, in commissione Affari costituzionali alla Camera – non si tratterebbe di una sanatoria per 600 mila persone come qualcuno ha detto ma di un provvedimento per regolarizzare non tutti i presenti ma solo chi serve, quelli cioè che lavorano in determinati settori, a cominciare dall’agricoltura”.

