Lamorgese “Attenzione contro rischi inquinamento dell’economia legale”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho emanato una direttiva a tutti i prefetti per sollecitare la massima attenzione sui rischi di inquinamento della economia legale, connessi al contesto di questa emergenza. Abbiamo firmato un protocollo importante con il ministro dell’Economia e con la Sace, per la assicurare la completa funzionalita’ del sistema di garanzia alle banche che finanziano le imprese, fermo restando che ci sia una celerita’ nell’attribuzione delle risorse necessarie”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata dai microfoni di Radio Anch’io. “Ci sara’ – ha aggiunto – una intensificazione a livello centrale e periferico per poter monitorare il fenomeno e porre le condizioni perche’ tutto si svolga in maniera regolare in fase di prevenzione su situazioni che possono degenerare”.

