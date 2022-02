di Marialaura Iazzetti e Nicolò Rubeis

MILANO – Codici identificativi per gli agenti? “Sono già in essere le telecamere sui caschi delle forze di polizia che servono a documentare le azioni proprio per la massima trasparenza e questo serve a tutti, a chi manifesta, ma anche alle forze di polizia. Siamo in questa fase ora, non mi sposterei”. La ministra Luciana Lamorgese, oggi a Milano, rispondendo a un giornalista, per il momento respinge l’idea che gli agenti siano dotati di codici identificativi, per essere facilmente rintracciati. Il riferimento è agli scontri con gli studenti di Torino e Milano durante i cortei di commemorazione del giovane morto a Udine in un incidente durante un periodo di stage.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lamorgese chiude ai codici identificativi per gli agenti di polizia: “Ci sono già le telecamere” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento