Lamorgese “Controlli rigorosi per evitare il lockdown”

“E’ in atto un confronto continuo e costruttivo con i sindaci delle aree metropolitane e con l’Associazione dei Comuni. Il ministero e’ pronto a rispondere alle richieste”. E’ quanto assicura il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un’intervista al Corriere della Sera. Alcuni sindaci, a suo avviso, “hanno sentito sulle loro spalle un peso eccessivo” e insieme con i governatori “sono in prima linea, ma il collante che ci tiene uniti non puo’ che basarsi sullo spirito di collaborazione tra istituzioni. Se ogni sindaco volesse un ulteriore contingente fisso anche nelle citta’ piu’ piccole, non sarebbe possibile. Il momento di sintesi non puo’ che essere nei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

