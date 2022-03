Lamorgese: “In Italia accolti 75mila ucraini”

ROMA – “Sono oltre 3,7 milioni le persone fuggite dall’Ucraina. L’Italia ha dato disponibilità secondo quote prefissate, fino a ieri sono arrivati 75.115 ucraini di cui 38mila donne, 7mila uomini, 22mila minori, con un rallentamento del ritmo degli arrivi registrato negli ultimi giorni. Solo in piccola parte hanno fatto ricorso al sistema di accoglienza, la maggior parte ha invece potuto provvedere in maniera autonoma grazie ai circa 250mila ucraini già presenti nel nostro Paese. A far ricorso al sistema di accoglienza sono stati circa 5.700 ucraini”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese in audizione in commissione Schengen alla Camera.

“I minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina sono 475, di cui 244 femmine e 321 maschi. Di questi 266 tra i 7 e i 14 anni, 38 fino a 6 anni. La regione con il numero più alto di arrivi è la Toscana, seguita dal Veneto e dalla Lombardia”, ha poi specificato la ministra.

LAMORGESE: “558 IMMOBILI CONFISCATI PER ACCOGLIENZA”

“Sono 229 gli immobili confiscati ancora non assegnati, per una capacità ricettiva di 1.161- ha reso noto Lamorgese-. Gli immobili confiscati e già assegnati ai Comuni, ma non ancora in uso, sono invece 329 per una capacità ricettiva di 1.356 persone”.

