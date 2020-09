AGI – “La sicurezza si persegue costruendo con tenacia, giorno dopo giorno, solide reti fondate sulla condivisione di obiettivi e interessi, non certo erigendo muri che non saranno mai abbastanza alti per proteggerci”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervenendo al Forum Ambrosetti. “La sicurezza ha a che fare con la libertà dei cittadini, intesi come individui, dello stato e delle istituzioni. È un bene primario – ha aggiunto – è un tema che non deve essere abbandonato al registro emotivo della nazione e alle sue mutevoli contingenze” ha sottolineato.

Lamorgese infine rivendica che il modello italiano di sicurezza funziona: “Abbiamo in Italia un modello di sicurezza all’altezza di questo ambizioso progetto?

L’articolo Lamorgese: “La sicurezza si ottiene costruendo reti, non alzando muri” proviene da Notiziedi.

