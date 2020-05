Lamorgese: “Più controlli a bar, parchi e movida”

“Gli italiani hanno saputo superare la prova ben più impegnativa delle chiusure attuate nella prima fase che si è conclusa il 3 maggio”. In un’intervista a Il Messaggero la ministra degli Interni Luciana Lamorgese afferma che i dati dei controlli dichiarano che la percentuale dei cittadini sanzionati “è stata solo del 3% su un totale di circa 13 milioni di persone” identificate in più di un mese. In ogni, chiosa, “non abbassiamo la guardia” perché su scala nazionale “dobbiamo continuare a porre la massima attenzione ai mezzi pubblici, ai quartieri della movida giovanile e agli esercizi commerciali che vendono cibi e bevande da asporto”.

