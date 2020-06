Lampedusa, Provenzano “Lo Stato non si lascia intimidire”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Il Ministro per il Sud, Peppe Provenzano ha trascorso un’intera giornata a Lampedusa per osservare da vicino il momento di grave tensione che si respira sull’isola. Provenzano, insieme al vicepresidente della Commissione LIBE al Parlamento Europeo, Pietro Bartolo, e al sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, ha visitato l’hotspot che accoglie i migranti giunti dalle coste del Nord Africa. Nel pomeriggio Provenzano e Bartolo si sono recati alla porta d’Europa, opera dell’artista Mimmo Paladino, “impacchettato” nei giorni scorsi in segno di protesta contro gli sbarchi nelle coste lampedusane. Il Ministro sta inoltre incontrando, in due distinti momenti,

