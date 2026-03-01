“lana-in-fiore”:-da-1-a-30-aprile-passeggiate,-mercati-e-masi-aperti

Milano, 1 mar. (askanews) – Dal 1 al 30 aprile 2026 a Lana, in Alto Adige, e nei centri vicini si svolge “Lana in fiore”, rassegna primaverile legata alla fioritura dei meleti e alle tradizioni rurali del territorio. L’iniziativa coinvolge anche Cermes, Postal, Gargazzone e Foiana, con allestimenti che includono annaffiatoi in zinco colorati collocati nei centri abitati, sulle vetrine e negli spazi di accoglienza turistica.

Il programma prevede laboratori creativi, degustazioni e passeggiate guidate dedicate alle erbe selvatiche. Tra le novità annunciate c’è il “Tour in giallo” di mercoledì 1 aprile, dalle 14 alle 17.30, con una camminata fino al maso Heidereggerhof. Lungo il percorso è prevista una visita guidata e, a seguire, una merenda in un’osteria contadina. Uno degli appuntamenti centrali è il mercato contadino “Sapori del Maso”, in programma sabato 18 aprile dalle 9 alle 17 nella zona pedonale Am Gries. Sono indicati oltre 50 stand di produttori locali, in larga parte riconducibili al marchio di qualità “Gallo Rosso”, con la presenza di specialità tipiche e prodotti stagionali provenienti dai masi della zona.

Domenica 26 aprile, dalle 10 alle 18, è prevista la “Festa dei Masi in Fiore”: 11 masi storici tra Lana, Foiana e Cermes aprono al pubblico con percorsi a piedi, navette gratuite e visite guidate, assieme a momenti di intrattenimento. Nel calendario rientrano anche iniziative legate alle erbe selvatiche a Foiana, previste in date selezionate tra il 7 e il 21 aprile dalle 10 alle 14, e il torneo di golf “Meli in Fiore” di sabato 11 aprile con inizio alle 9. Nella stessa giornata, dalle 9.30 alle 18, ai Giardini di Kränzelhof di Cermes è in programma la mostra di sculture “Donne”. Giovedì 16 aprile, dalle 14 alle 16, al maso Callhof di Lana è previsto un incontro dedicato alla mela con Stefan Gögele, indicato come “sommelier della mela”, con una degustazione guidata sulle differenze tra varietà e sui profili sensoriali del frutto.