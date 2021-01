L’analisi shock sui movimenti del Napoli: “Dilapidato un tesoretto economico!” – cm.com

I colleghi di Calciomercato.com si “producuno” in un focus da brividi. In un lungo articolo a firma di Andrea Sereni, il portale che si occupa di calciomercato ha fatto luce sulle mosse del club partenopeo che, negli ultimi anni, ha portato a casa giocatori non all’altezza delle ambizioni del club. Ecco un estratto (ma se vuoi leggere l’articolo completo clicca qui) ripreso dalla nostra redazione:

” La verità è che il Napoli ha speso, e tanto, negli ultimi anni (basti pensare ai 70 milioni più bonus sborsati per Osimhen) ma troppe volte male, dilapidando un enorme tesoretto economico.

Partiamo proprio dallo scorso anno. Dal Celta Vigo è stato acquistato dopo un lungo inseguimento Stanislav Lobotka per 20,9 milioni, dalla Spal Andrea Petagna per 16,5 milioni, dal Verona Amir Rrahmani per 14,2 milioni. Solo per questi tre giocatori l’investimento totale, al netto dei bonus, è stato di oltre 50 milioni. Ad oggi una cifra davvero eccessiva. Ed escludiamo dalla lista delle spese (al momento) sbagliate i 16 milioni sborsati per Elmas e i 26 pagati all’Udinese per Meret, entrambi troppo giovani e con grandi potenzialità (seppur, ad oggi, in grossa difficoltà).

Nel 2018/19 gli errori, belli cari, sono stati Simone Verdi (24,5 milioni al Bologna, seppur in parte rientrati con la cessione di quest’ultimo al Torino) e Kevin Malcuit, da mesi oggetto misterioso, pagato 12 milioni al Lille. Arriviamo anche alla stagione precedente, 2017/18: 26 milioni per Nikola Maksimovic (compresi del prestito oneroso), 13,5 per Marko Rog, 12 per Adam Ounas e Roberto Inglese. In tutto fanno altri 60 milioni.