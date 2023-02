L’anarchico Cospito dal carcere: “Mi tumulano in un sarcofago di cemento”

ROMA – “Hanno deciso di tumularmi in questo sarcofago di cemento”. Così Alfredo Cospito ha commentato con il suo avvocato la decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di confermare la misura del 41 bis ai suoi danni. Lo spiega il suo stesso legale, Flavio Rossi Albertini, in conferenza stampa alla Camera. Cospito ha accolto così la decisione del ministro Nordio di lasciarlo al 41 bis: “Vi ringrazio, me l’aspettavo”.

LEGGI ANCHE: Cospito, ecco di cosa è accusato e quanti anni deve scontare

“LO SCIOPERO DELLA FAME FINIRÀ QUANDO FINIRÀ IL 41 BIS”

“Lo sciopero della fame di Alfredo Cospito cesserà quando uscirà dal 41 bis”, dice ancora l’avvocato Rossi Albertini.

“HA PERSO 47 CHILI, MI ASPETTO IL TRACOLLO”

“Da settimane mi aspetto il tracollo di Cospito ma evidentemente ha una tempra incredibile perchè non sta più mangiando. È dimagrito 47 chili”, aggiunge l’avvocato Rossi Albertini.

“ESCLUDO UN APPELLO AL PAPA O MATTARELLA”

“Tendo ad escludere che ci rivolgermo a Mattarella- prosegue il legale-. Conoscendo Cospito, escludo sia il capo dello Stato che il Santo Padre”.

LEGGI ANCHE: Cospito al 41-bis nel fumetto di Zerocalcare (e quel reato che non fu contestato neanche ai terroristi del 2 agosto)

“SU COSPITO PROBLEMA POLITICO E GIURIDICO”

Su Cospito “il problema è politico e giuridico. Su di lui c’è stata una torsione del diritto, Cospito ne è consapevole perchè è un uomo intelligente. La questione non è risolvibile con una richiesta di grazia, che tra l’altro nessuno concederebbe”, spiega l’avvocato Rossi Albertini. Secondo l’avvocato, Cospito “è un anarchico individualista”. Applicare su di lui il 41 bis con la finalità “di recidere i rapporti con l’esterno è dunque un ossimoro”, ha concluso.

LEGGI ANCHE: Alfredo Cospito e il rischio di un nuovo caso Bobby Sands – Chi era il ‘martire’ irlandese

“STRUMENTALE DIRE CHE ANARCHICI CONNIVENTI CON MAFIA”

“A Cospito interessava sollevare l’attenzione su 41 bis, che riguarda tutti i detenuti. È strumentale affermare che ci sia connivenza tra mafia e anarchici, tutto va calato nella condizione in cui si trova Cospito”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento