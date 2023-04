Napolitano: Riassume il nostro modo di concepire e vivere l’auto

Milano, 16 apr. (askanews) – “Lancia presenta Lancia Pu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. A partire dalla nuova Ypsilon, le nostre auto del futuro si ispireranno a Lancia Pu+Ra HPE”, ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia in occasione della presentazione del concept.

Una vettura 100% elettrica con oltre 700 km di auotonomia, tempi di ricarica di poco più di 10 minuti e consumo energetico sotto i 10 kWh/100 km. Lancia Pu+Ra HPE rappresenta la prima auto ispirata al mondo dell’arredamento, grazie alla collaborazione con Cassina. Lancia Pu+Ra HPE è la prima vettura dotata dell’interfaccia virtuale SALA che sarà a bordo anche della nuova Ypsilon. E grazie a SALA, Lancia sarà infatti il primo marchio di Stellantis a dotarsi delle tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), che centralizzano le funzioni dell’audio, della climatizzazione e dell’illuminazione, consentendo di adeguare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce.

Lancia Pu+Ra HPE è il nome del concept, dove Pu+Ra rimanda al nuovo linguaggio di design del Brande, mentre HPE significa High Performance Electric. La sigla HPE venne utilizzata per la prima volta negli anni 70 per la Lancia Beta per significare High Performance Estate, simbolo di sportività e praticità.

Il dialogo tra passato e futuro si esprime con le linee fluide laterali che scendono verso il posteriore della vettura con un richiamo all’Aurelia e alla Flaminia. Sul laterale campeggia il nuovo logo Lancia, mentre nella parte posteriore spiccano gli iconici fanali rotondi, chiaro rimando alla leggendaria Lancia Stratos. Il frontale rappresenta una reinterpretazione della calandra Lancia, ora caratterizzata da tre raggi di luce, mentre sopra il “calice” spicca la nuova scritta del brand. Di impatto l’innovativo tetto circolare un riferimento ad elementi di architettura del nuovo Design Lancia. Grande attenzione alla sostenibilità: il 70% delle superfici che si possono toccare sono realizzate con materiali eco-sostenibili.

Coerentemente con la strategia di elettrificazione di Stellantis, il “Rinascimento” di Lancia prevede che nel 2024 la Nuova Ypsilon sarà lanciata in versione sia ibrida che elettrica, ma già dal 2026 saranno lanciate solo auto 100% elettriche, e dal 2028, in concomitanza con l’esordio della nuova Delta, il marchio venderà esclusivamente modelli elettrici concentrandosi su tre categorie basate su piattaforme Stellantis: citycar, ammiraglie e berline compatte.

continua a leggere sul sito di riferimento