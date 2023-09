Lancia torna in Francia con nuova Yspislon nel II sem. 2024

Napolitano: sarà uno dei nostri principali mercati europei

Milano, 7 set. (askanews) – In occasione della presentazione di Pu+Ra Hpe all’Ambasciata italiana a Parigi, Lancia conferma il proprio ritorno sul mercato francese. La nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile in Francia nella seconda metà del 2024. Per il lancio della nuova vettura in Francia saranno individuati 20 nuovi concessionari che andranno ad affiancarsi a 80 punti di assistenza post-vendita.

Tre i principali criteri di valutazione per il ritorno di Lancia in Francia: il primo è il potenziale del segmento B, il secondo è il modello di distribuzione “phygital” che verrà implementato nel 2024, il terzo l’attrattiva del design italiano per questo paese.

“Lancia torna in Francia, un Paese che significa molto per il marchio, sia per l’amore per lo stile e il design made in Italy sia per l’importanza del segmento B nel mercato. Vogliamo rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile e fare della Francia uno dei principali mercati europei per il nostro marchio”, ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo di Lancia.