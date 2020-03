“Guardi, noi questa indicazione di mobilitazione e, dove necessario, di sciopero non l’abbiamo mica decisa a cuor leggero. È sta una scelta faticosa, per nulla facile”. In un’intervista a la Repubblica il segretario della Cgil Maurizio Landini sembra quasi volersi giustificare per aver deciso la chiamata alle armi del mondo del lavoro industriale contro quella che i sindacati considerano solo una parziale chiusura delle attività produttive.

Poi Landini sottolinea di esser certo che “difendere oggi la salute e la sicurezza di chi lavora sia l’unico modo perché domani le fabbriche possano ripartire”. Ma il boccino è nelle mani del governo: “Noi vogliamo trovare la migliore soluzione – dice – domani mattina avremo una videoconferenza con i ministri dell’Economia Gualtieri e dello Sviluppo Patuanelli proprio per questo”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Landini: “Il premier può fermare lo sciopero. Non uccidiamo il futuro” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento