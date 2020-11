ROMA (ITALPRESS) – “C’è da fare un cambiamento radicale, c’è da lanciare la responsabilità sociale di fare impresa, noi dobbiamo premiare anche i comportamenti virtuosi di chi fa impresa, e punire chi non si comporta bene”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo la tre giorni”Futura: lavoro, ambiente, innovazione” e confrontandosi con il premier Giuseppe Conte.

“Per me un altro problema riguarda il ruolo dello Stato nell’economia. Il mercato lasciato libero non è in grado di rispondere alle sfide che oggi ci sono, bisogna fare delle scelte, dare delle direzioni – ha aggiunto -. L’idea dei settori oggi è superata,

L'articolo Landini "Nel mercato serve un nuovo ruolo dello Stato" proviene da Notiziedi.

