“Smettiamola di pensare che le fasi della vita siano distinte nettamente tra loro, che ci sia un tempo per lo studio e la formazione, poi un tempo del lavoro e, infine, quello del pensionamento. Dobbiamo pensare a un diritto alla formazione permanente, senza interruzioni. È scritto nella nostra Costituzione, all’articolo 35: “La Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”». Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

Per Landini “bisogna superare i ritardi nei pagamenti del sostegno al reddito. Quello che ci ha insegnato l’emergenza Covid è che c’è un livello di precarietà nel lavoro senza precedenti.

L’articolo Landini “Ora serve una Cassa Integrazione uguale per tutti” proviene da Notiziedi.

