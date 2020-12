Landini “sbagliato non coinvolgere mondo del lavoro per cambiare Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo sta davvero sbagliando. Non è questo il metodo: non si può pensare di disegnare il futuro dell’Italia, grazie alle straordinarie risorse che arrivano dall’Europa, senza coinvolgere, nelle decisioni strategiche e sui risultati attesi, il mondo del lavoro. E’ un errore”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in un’intervista a la Repubblica.

“Apprendo dai giornali – aggiunge – che lunedì prossimo ci sarà una riunione del Consiglio dei ministri che deciderà sia la governance per la gestione degli investimenti, sia i progetti e che poi ci sarà un confronto con le parti sociali.

Trovo sbagliato questo metodo già,

