L’aneddoto di Meloni su Re Carlo: “Gli ho regalato un barattolo di Nutella, per quando è giù di corda”

ROMA – In occasione della visita di Re Carlo III in Italia, la premier Giorgia Meloni ha regalato al sovrano britannico un barattolo di Nutella. A raccontare l’aneddoto è stata la stessa presidente del Consiglio, in occasione della cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo, oggi a Villa Madama. L’occasione è stata proprio la consegna del riconoscimento a Giovanni Ferrero. “I prodotti italiani si affermano nel mondo perché fanno bene, perché fanno anche bene al cuore. Il prodotto italiano non vince perché è più competitivo sul prezzo. Vince perché è imbattibile sulla qualità”, ha esordito la premier.

Che poi ha fatto sapere: “Quando Pietro Ferrero ha iniziato a produrre nel suo laboratorio la pasta gianduiotto che distribuiva con la sua Topolino, non avrebbe potuto immaginare che sarebbe arrivato il giorno in cui il primo ministro italiano avrebbe regalato un barattolo di Nutella al Re d’Inghilterra come io ho fatto la scorsa settimana”, ha raccontato Meloni, che ha confessato: “È uno dei tanti prodotti iconici che ho regalato accompagnandolo con un biglietto, un biglietto di istruzioni per l’uso di quel regalo. C’era scritta una cosa che suonava più o meno così: in una domenica di pioggia se dovessi essere un po’ giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, siediti sul divano, accendi la serie tv che volevi vedere da molto tempo, prendi un cucchiaino e apri questo regalo, Ti sentirai meglio”.

