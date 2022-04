Lanièce avec délégation Apf rencontre présidente Casellati

AOSTA – Renforcer les relations entre le Parlement italien et l’Assemblée parlementaire de la francophonie (Apf), “en vertu de l’amitié historique et de l’importante présence de citoyens francophones en Italie”. Avec ce but, une délégation de l’Apf, guidée par le sénateur Albert Lanièce, a rencontré à Rome la présidente du Sénat, Maria Elisabetta Casellati.

“Le Conseil régional de la Vallée d’Aoste participe à cet organisme depuis un certain temps- explique Lanièce-. À partir de cette présence, nous pouvons construire une implication du Parlement italien. En tant que sénateur valdôtain, j’ai offert ma disponibilité pour faciliter ce processus”. Lanièce a rencontré Casellati avec le député français Jacques Krabal, le député belge Jean-Charles Luperto, le député luxembourgeois Mars Di Bartolomeo, la sénatrice belge Nadia El Yousfi, le député suisse Pierre-André Comte et la conseillère Fatmir Leci.

“Dans toutes les rencontres que nous avons eue- poursuit le sénateur valdôtain-, nous avons parlé des racines profondes de cette assemblée et de l’importance qu’elle a jouée au fil du temps pour affirmer les valeurs de la démocratie et de la coopération au sein de la francophonie et avec les pays qui sont liés à la culture francophone par des liens d’amitié anciens. Ce sont tous des engagements liés par la valeur suprême de l’amitié et de la coopération entre les pays et les peuples, qui sont particulièrement significatifs en ce moment historique”. Il conclut: “Une journée positive et importante, pour cette raison j’espère vraiment que le Parlement italien acceptera de renforcer les relations et les échanges avec cette réalité. De mon côté, je ferai tout mon possible”.

