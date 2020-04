Il Parmigiano Reggiano si conferma il primo prodotto Dop in Italia con un giro di affari di 1,56 miliardi alla produzione e 2,6 miliardi di euro al consumo, una quota export che supera il 41% (+4,3% crescita a volume rispetto al 2018) e 3,75 milioni di forme prodotte (+1,47% vs 2018). Il 2019 è stato un anno record per la produzione che cresce complessivamente dell’1,47% rispetto all’anno precedente. I 3,75 milioni di forme (circa 150 mila tonnellate) prodotte rappresentano il livello più elevato nella storia del celebre formaggio. Negli ultimi tre anni, la produzione è infatti aumentata dell’8,1% (era 3,47 mln).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’anno da record per il Parmigiano Reggiano. “Ma la pandemia preoccupa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento