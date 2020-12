L’annuncio di Alvino: “Domani il Napoli sarà quarto in classifica!”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì” in onda su Canale 8. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione: “Non possiamo pretendere la luna dal Napoli, l’obiettivo del club resta qualificarsi per la prossima Champions League.

Le parole di Alvino a Canale8

Il Napoli deve finire il campionato in posizione utile per giocare la prossima Champions e a tal proposito vi dico che la squadra è in scia rispetto all’obiettivo. Inoltre, vi dico che da domani il Napoli sarà ufficialmente quarto in classifica.Alvino prosegue così: “Gli azzurri – continua Alvino – riavranno il punto di penalizzazione e riagguanterà la quarta posizione, attualmente occupata dalla Roma”. A quanto pare Alvino è convinto che il “caso Reggiana” che, in una situazione analoga a quella del Napoli ha riottenuto il punto di penalizzazione, possa fare ‘giurisprudenza’ e sorridere alle sorti del club partenopeo.

