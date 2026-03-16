l’annuncio-di-bebe-vio:-lascio-la-scherma-per-l’atletica

L’atleta a Che tempo che fa: “Non ce la faccio più fisicamente”

Milano, 16 mar. (askanews) – Bebe Vio lascia la scherma per l’atletica. L’annuncio dell’atleta paralimpica a Che tempo che fa, condotto sul Nove da Fabio Fazio.”Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente”, ha detto Bebe Vio, per poi annunciare: “Purtroppo è finita con la scherma “”Ho cercato di darmi da fare a livello fisico con una serie di altri sport, prima di tutto per stare bene fisicamente e adesso abbiamo – abbiamo perché dico la squadra, perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi stanno dietro in questo momento, veramente grande – e abbiamo iniziato con l’atletica”, ha aggiunto, specificando che la prima specialità in cui si è cimentata sono i 100 metri.