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L’annuncio di Bebe Vio: lascio la scherma per l’atletica
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L’annuncio di Bebe Vio: lascio la scherma per l’atletica

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By Redazione-web

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L’atleta a Che tempo che fa: “Non ce la faccio più fisicamente”

Milano, 16 mar. (askanews) – Bebe Vio lascia la scherma per l’atletica. L’annuncio dell’atleta paralimpica a Che tempo che fa, condotto sul Nove da Fabio Fazio.”Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente”, ha detto Bebe Vio, per poi annunciare: “Purtroppo è finita con la scherma “”Ho cercato di darmi da fare a livello fisico con una serie di altri sport, prima di tutto per stare bene fisicamente e adesso abbiamo – abbiamo perché dico la squadra, perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi stanno dietro in questo momento, veramente grande – e abbiamo iniziato con l’atletica”, ha aggiunto, specificando che la prima specialità in cui si è cimentata sono i 100 metri.

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