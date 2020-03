“Nella riunione del comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, anticipa la tempistica della maggioranza per far fronte all’epidemia.

Il Consiglio Superiore Sanità: “Non allentare la presa, ritorno alla normalità sarà graduale”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’annuncio di Speranza: “Misure estese fino a Pasqua” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento