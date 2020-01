L’annuncio in radio: “Ha scoperto talenti incredibili, ora va alla Juve”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Non si ferma mai il mercato della ​Juventus. Il club bianconero continua a rinforzarsi in ogni settore. Non solo in campo, ma anche fuori. Ed è proprio questa la forza della società bianconera. Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un nuovo ingaggio da parte della società juventina. A darne l’annuncio Valter De Maggio, giornalista napoletano, sulle frequenze di… continua a leggere sul sito di riferimento