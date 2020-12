L’annuncio social di Zielinski: “Arriva un maschietto”

Gol ed esultanza speciale ieri sera per Zielinski. Proprio dopo la rete aveva mimato il gesto della dolce attesa e attraverso i suoi social conferma la notizia: “Arriva un maschietto”. Dunque Zielinski ha svelato che la compagna è incinta e che il bambino è maschio. Un momento speciale per il centrocampista polacco del Napoli che oltre ad essere in grande forma diventerà presto papà.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CIohGFtp5-z/?igshid=17t57y8c2gigr”]

