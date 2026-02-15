L’Anp: è iniziata l’annessione della Cisgiordania

Roma, 15 feb. (askanews) – L’ufficio della presidenza palestinese, ha dichiarato che la decisione presa oggi dal governo israeliano di registrare i terreni della Cisgiordania “equivale di fatto all’annessione dei Territori palestinesi occupati e segna l’inizio dell’attuazione di piani di annessione volti a consolidare l’occupazione attraverso l’espansione illegale degli insediamenti”.

In una nota riportata dall’agenzia di stampa Wafa, l’Anp ricorda che “la presidenza ha affermato che questa decisione annulla di fatto gli accordi firmati e contraddice chiaramente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, in particolare la Risoluzione 2334, che afferma che tutte le attività di insediamento israeliane nei Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, non hanno validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale”.

“Queste misure unilaterali non garantiranno all’occupazione israeliana alcuna legittimità sul territorio dello Stato di Palestina e non altereranno lo status giuridico e storico secondo cui la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e la Striscia di Gaza sono territori palestinesi occupati ai sensi del diritto internazionale”, si afferma nella nota.

La presidenza palestinese ha quindi chiesto alla comunità internazionale, “in primo luogo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e all’amministrazione americana, di intervenire immediatamente per fermare le pericolose azioni israeliane e per costringere Israele a rispettare il diritto internazionale e le risoluzioni di legittimità internazionale, per allentare le tensioni e riportare stabilità”.