l’anpi-compie-80-anni,-festa-nazionale-a-bologna

BOLONGA – Per i suoi 80 anni l’Anpi-Associazione nazionale dei partigiani italiani celebra la sua Festa nazionale a Bologna. Il titolo è “Facciamo Costituzione” e per tre giorni, dal 27 al 30 giugno, animerà piazza Lucio Dalla. E intanto, il 6 giugno, in Cappella Farnese alle 17, l’Anpi organizza l’evento “Una vita dedicata alla libertà di stampa”, che vedrà interventi del giornalista Loris Mazzetti, del docente al master di giornalismo Giampiero Moscato, della docente dell’Ateneo di Bologna Rita Monticelli, coordinati dalla presidente di Anpi Bologna Anna Cocchi.

Per la festa, nel frattempo, Anpi cerca volontari per il ristorante e in particolare camerieri, cassieri, accoglienza, addetti all’apparecchiatura, addetti allo sparecchio, sicurezza.

Chi è disponibile può aderire su questo link.

Il ristorante sarà aperto tutti i giorni da giovedì 27 a domenica 30 giugno, giovedì solamente a cena, venerdì-sabato-domenica sia a pranzo che a cena. Per info si può scrivere a: info@anpi-anppia-bo.it

