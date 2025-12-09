martedì, 9 Dicembre , 25

Farmaci, aflibercept 8 mg: nuovi dati confermano efficacia e sostenibilità in maculopatie

(Adnkronos) - A un anno dal riconoscimento della...

Farmaci, miastenia: ok da Aifa a rimborso per efgartigimod alfa in siringa preriempita

(Adnkronos) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha...

Rapporto Migrantes: in calo flussi irregolari, ‘modello Albania’ ai margini della democrazia

(Adnkronos) - L’Unione Europea allargata vede nei primi...

‘Zootropolis 2’ ancora primo e fa volare il box office

(Adnkronos) - 'Zootropolis 2' vola e fa volare...

L’Antica Puteoli Romana nel presepe napoletano: la riproduzione del Tempio di Serapide come simbolo di rinascita per Pozzuoli nella Parrocchia di Santa Maria.

NewsL’Antica Puteoli Romana nel presepe napoletano: la riproduzione del Tempio di Serapide come simbolo di rinascita per Pozzuoli nella Parrocchia di Santa Maria.
Redazione-web
Di Redazione-web

Nella Chiesa di Santa Maria a Pozzuoli, la comunità parrocchiale celebra un evento unico nel suo genere: un presepe che, per la prima volta, unisce la tradizione presepiale napoletana alleredità archeologica dellAntica Roma, grazie alla straordinaria riproduzione del Tempio di Serapide, realizzata interamente a mano dai fedeli Antonio, Alessandro, Rodolfo e Carlo.
Questa opera non è soltanto un capolavoro artigianale. È un segno.
Un segno profondo e necessario per una città che vive e affronta ogni giorno le sfide del bradisismo, e che nonostante tutto continua a rialzarsi. Il presepe diventa così una metafora della nostra storia: fatta di scosse, di incertezze, ma anche di una forza che non si spegne mai.
La realizzazione è il frutto di mesi di lavoro gratuito, svolto con dedizione, pazienza e amore, utilizzando materiali di scarto e sostenendo autonomamente ogni spesa. Ciò che poteva sembrare impossibile è diventato realtà grazie alla passione e alla creatività di chi crede che la bellezza sia una forma di resistenza.
«Questo presepe è un segno di rinascita per Pozzuoli, un messaggio di speranza per tutti noi  afferma la comunità parrocchiale . Siamo fieri di aver contribuito, anche solo in piccola parte, a questa straordinaria avventura. Ringraziamo di cuore chi ha reso possibile unopera che parla di unità, di fede e della capacità della nostra comunità di rigenerarsi nonostante le difficoltà.»
Il presepe con il Tempio di Serapide non è soltanto un omaggio alla nostra storia: è un invito a guardare avanti, a credere che dalle ferite possa nascere nuova luce.

Visibile tutti i giorni nella parrocchia di Santa Maria in Piazza Della Repubblica

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.