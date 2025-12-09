L’Antica Puteoli Romana nel presepe napoletano: la riproduzione del Tempio di Serapide come simbolo di rinascita per Pozzuoli nella Parrocchia di Santa Maria.

Nella Chiesa di Santa Maria a Pozzuoli, la comunità parrocchiale celebra un evento unico nel suo genere: un presepe che, per la prima volta, unisce la tradizione presepiale napoletana alleredità archeologica dellAntica Roma, grazie alla straordinaria riproduzione del Tempio di Serapide, realizzata interamente a mano dai fedeli Antonio, Alessandro, Rodolfo e Carlo.

Questa opera non è soltanto un capolavoro artigianale. È un segno.

Un segno profondo e necessario per una città che vive e affronta ogni giorno le sfide del bradisismo, e che nonostante tutto continua a rialzarsi. Il presepe diventa così una metafora della nostra storia: fatta di scosse, di incertezze, ma anche di una forza che non si spegne mai.

La realizzazione è il frutto di mesi di lavoro gratuito, svolto con dedizione, pazienza e amore, utilizzando materiali di scarto e sostenendo autonomamente ogni spesa. Ciò che poteva sembrare impossibile è diventato realtà grazie alla passione e alla creatività di chi crede che la bellezza sia una forma di resistenza.

«Questo presepe è un segno di rinascita per Pozzuoli, un messaggio di speranza per tutti noi  afferma la comunità parrocchiale . Siamo fieri di aver contribuito, anche solo in piccola parte, a questa straordinaria avventura. Ringraziamo di cuore chi ha reso possibile unopera che parla di unità, di fede e della capacità della nostra comunità di rigenerarsi nonostante le difficoltà.»

Il presepe con il Tempio di Serapide non è soltanto un omaggio alla nostra storia: è un invito a guardare avanti, a credere che dalle ferite possa nascere nuova luce.



Visibile tutti i giorni nella parrocchia di Santa Maria in Piazza Della Repubblica