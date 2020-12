L’Antitrust ha avviato un’ indagine sui prezzi dei treni per Natale

AGI. – L’Antitrust ha avviato un’indagine preistruttoria sui prezzi dei treni durante le Festività natalizie. “L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – si legge in una nota – ha trasmesso ieri una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario (Trenitalia e NTV) in relazione all’offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021”.

In particolare, l’Autorità ha rilevato che “un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti previste dal dpcm del 3 dicembre,

