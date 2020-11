Lapo Elkann a Verissimo ha parlato della morte di Diego Armando Maradona. Lapo è apparso visibilmente commosso. Nell’intervista ha ricordato l’amico dicendo che aveva un cuore immenso. “Era quasi un fratello per me. Diego ha combattuto in un mondo molto complicato”. Elkann ha poi proseguito dicendo: “Aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche“. Ecco il video Mediaset.

