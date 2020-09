Lapo Elkann a Verissimo: “Oggi sto bene con chi sono” | Video Mediaset

Lapo Elkann a Verissimo ha parlato della sua vita e del suo cambiamento. Lapo ha raccontato di essere stato abusato all’età di 13 anni, ha anche parlato del suicidio del suo migliore amico e del suo lavoro interiore. L’imprenditore, sempre più impegnato con la sua Fondazione Laps ad aiutare ragazzi fragili o in difficoltà, ha detto: “La mia sensibilità e la mia grande forza di volontà mi hanno aiutato. Non ho paura delle mie fragilità. Ho imparato ad accettare me stesso e a chiedere aiuto. C’è voluto del tempo ma oggi sto bene con chi sono”. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

