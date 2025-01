L’apocalisse? Tra appena 90 secondi, spostate le lancette dell’orologio

ROMA – Ottantanove secondi all’apocalisse. Tic toc, tic toc. Il Bulletin of the Atomic Scientists ha spostato simbolicamente le lancette, a 89 secondi prima della mezzanotte, il punto teorico di annientamento. La fine è ad un passo. Anzi, per la precisione un secondo più vicina dell’anno scorso.

L’organizzazione non-profit con sede a Chicago ha creato l’orologio nel 1947 durante le tensioni della guerra fredda che seguirono la seconda guerra mondiale, per avvertire il pubblico di quanto l’umanità fosse vicina alla distruzione del mondo.”I fattori che hanno plasmato la decisione di quest’anno (rischio nucleare, cambiamento climatico, potenziale uso improprio dei progressi nella scienza biologica e una varietà di altre tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale) non erano una novità nel 2024. Ma abbiamo visto progressi insufficienti nell’affrontare le sfide chiave e in molti casi ciò sta portando a effetti sempre più negativi e preoccupanti”, ha affermato Daniel Holz, presidente del comitato scientifico e di sicurezza del Bulletin.”Impostare l’Orologio dell’Apocalisse a 89 secondi dalla mezzanotte è un avvertimento per tutti i leader mondiali”, ha aggiunto Holz. “La guerra in Ucraina continua a profilarsi come una grande fonte di rischio nucleare. Quel conflitto potrebbe intensificarsi fino a includere armi nucleari in qualsiasi momento a causa di una decisione avventata o per incidente e calcolo errato”. E poi c’è il Medio Oriente, la Cina che ha intensificato la pressione militare nei pressi di Taiwan, la Corea del Nord.Il fronte climatico, poi, è caldissimo: gli ultimi 10 anni sono stati i 10 più caldi mai registrati. “Nonostante la crescita impressionante dell’energia eolica e solare, il mondo non è ancora in grado di fare ciò che è necessario per prevenire gli aspetti peggiori del cambiamento climatico”, ha affermato Holz.

