L’app Apple Music arriva sulle smart TV Samsung 2018 e successive

Apple e Samsung hanno stretto una partnership per portare l’app Apple Music sulle smart TV dell’azienda Sudcoreana, come riportato da The Verge. L’app, che verrà lanciata oggi, sarà supportata sui televisori del 2018 e successivi.

L’annuncio segna la prima volta che Apple offre l’app per qualsiasi piattaforma TV intelligente (a parte il suo set-top box Apple TV, ovviamente).

L’app Apple Music per TV Samsung funziona in modo molto simile a quella che troviamo su Apple TV. Possiamo semplicemente accedere con l’ID Apple e l’account Apple Music esistenti oppure “iniziare la procedura di abbonamento” direttamente dalla TV.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’app Apple Music arriva sulle smart TV Samsung 2018 e successive proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento