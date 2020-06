L’app di posta elettronica “Hey” è stata rimossa dall’App Store

Apple sta minacciando di rimuovere Hey.com dall’App Store se l’ambizioso nuovo servizio di posta elettronica non inizia a offrire un abbonamento in-app.

David Heinemeier Hansson, CTO di Basecamp, ha affermato che Apple si comporta come un “gangster“, respingendo un aggiornamento per la correzione di bug e chiedendo alla società di impegnarsi ad aggiungere un abbonamento in-app per impedirne la rimozione.

“Sono rimasto sorpreso da quanto sfacciata fosse quella minaccia”,

