L’app ECG di Apple Watch arriverà in Brasile e Giappone

Apple ha rilasciato watchOS 6.2.5 il mese scorso, abilitando l’app ECG per gli utenti Apple Watch in Arabia Saudita. Adesso, l’app ECG potrebbe arrivare ufficialmente in Brasile e Giappone.

La scorsa settimana, la Health Regulatory Agency (ANVISA) del Brasile, equivalente alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, ha approvato l’app ECG di Apple nel paese. Il governo brasiliano ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui afferma che sia la funzione dell’elettrocardiogramma che le notifiche del ritmo cardiaco irregolare possono ora essere abilitate in Brasile.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’app ECG di Apple Watch arriverà in Brasile e Giappone proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento