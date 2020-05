L’app YouTube Kids è disponibile su Apple TV

YouTube Kids è la versione a misura di bambino di YouTube che aggiunge controlli parentali piuttosto potenti per aiutare i bambini a trovare specifici tipi di contenuti. A partire da oggi, YouTube Kids è finalmente disponibile per il download su Apple TV.

In un breve post, Google annuncia che l’app YouTube Kids ha finalmente fatto il suo debutto su Apple TV dopo essere stata precedentemente lanciata su Android TV e selezionate smart TV. L’app può essere utilizzata con o senza un account Google ed è disponibile in Italia nel Regno Unito e in molti altri Paesi del mondo.

