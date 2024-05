l’appello-degli-artisti-uniti-per-“una-nessuna-centomila”

Insieme possiamo costruire un futuro senza violenza sulle donne

Verona, 7 mag. (askanews) – “Ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa, nel mondo sono milioni le donne che subiscono violenza, fisica, economica, psicologica. Oggi più che mai è tempo di agire. Contrastare la violenza è responsabilità di tutti. La violenza non ha scuse, insieme possiamo fare la differenza. Non restare indifferente e unisciti alla lotta contro la violenza di genere. Con il tuo aiuto possiamo aiutare davvero chi è in pericolo. Ogni donazione è un passo in avanti per un mondo migliore. Il cambiamento inizia con te, sosteniamo le vittime e lavoriamo per la loro autonomia. Insieme possiamo costruire un futuro senza violenza. Non è il tuo sostegno chiamando o mandando un sms al numero 45580”. Questo l’appello di Amadeus e Fiorella Mannoia, presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila promotrice – assieme alla presidente Giulia Minoli e alle vicedirettrici Celeste Costantino e Lella Palladino – della raccolta fondi per il sostegno ai centri antiviolenza, assieme ad alcuni degli artisti che hanno preso parte al concerto evento Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona che verrà trasmesso in prima serata su Rai1 mercoledì 8 maggio: Giuliano Sangiorgi, Anna Foglietta, Alessandra Amoroso, Annalisa, Massimiliano Caiazzo, Piero Pelù, Tananai, Emma Marrone, Ermal Meta, Noemi, Paola Tucci, BigMama, Mahmood, Elodie, Francesca Michielin. Per ulteriori informazioni www.unanessunacentomila.net