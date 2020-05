L’appello dei sindacati: patto sociale per ripartire, nessuno resti solo

I sindacati chiedono la nascita di un nuovo patto sociale, una strategia condivisa per rilanciare il Paese dopo la crisi sanitaria e che accompagni quella economica causata dall’epidemia da coronavirus.

Dobbiamo costruire “un nuovo modello di sviluppo” e il cambiamento vero che deve avvenire “è che al centro deve tornare la persona e la giustizia sociale non il mercato e il profitto fine a se stesso”, ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini su Rai 1. “Penso che dire che ‘si lavori in sicurezza per costruire il nostro futuro’ che è lo slogan del nostro 1 maggio,

