L’appello dei Vip ai fan per salvare uno dei concorrenti in nomination | Video Mediaset

I sette vip non al televoto sono chiusi in camera da letto e dovranno lanciare un appello per sostenere uno dei vip al televoto. Un appello per salvare uno tra Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Stefania Orlando Paolo Brosio e Andrea Zelletta. Ecco come si sono espressi:

Elisabetta chiede di salvare Paolo Brosio

Dayane chiede di salvare Massimiliano

Pierpaolo chiede di salvare Andrea

Enock chiede di salvare Francesco

Rosalinda chiede di salvare Massimiliano

La contessa chiede di salvare Maria Teresa

Tommaso chiede di salvare Stefania

Ecco Il video Mediaset.

