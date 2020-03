Il governatore dello stato di New York ha chiesto ai 19 milioni di residenti di restare a casa il più possibile e ha ordinato alle attività non essenziali di lasciare a casa i propri dipendenti.

Da domenica sera i divieti saranno più stringenti, con obbligo per le persone di eta’ superiore ai 70 anni a non uscire. I trasporti pubblici non verranno toccati. Il governatore Andrew Cuomo ha fatto capire che presto potrebbe arrivare l’obbligo di restare a casa: “Sì, faremo qualche passo ulteriore”, ha promesso.

Le misure seguono le notizie drammatiche sui contagi in tutto lo stato,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’appello del governatore di New York: “State a casa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento