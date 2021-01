L’appello di Gualtieri: “Evitiamo il caos, ora il recovery è più robusto”

AGI – “Precipitare il Paese nel caos e nell’incertezza non sarebbe compreso e apprezzato dalle famiglie, dai lavoratori e dalle imprese, che si aspettano meno polemiche e più fatti. E a buon diritto”: è l’avvertimento lanciato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista al Corriere della Sera. Gualtieri si è detto comunque “fiducioso che prevarrà in tutti il senso di responsabilità verso gli italiani”.

Per il ministro “il dialogo con i partiti di maggioranza” sul Recovery Plan “è stato molto utile perché ha permesso di migliorare l’impostazione del piano e rafforzarne coerenza e visione strategica”. “Su questa base ora si sta finalizzando la revisione del testo”,

